Андрей Лунев считает, что в финале Лиги чемпионов будет разгром

Вратарь сборной России и "Зенита" Андрей Лунев поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем".

"Два английских финала в еврокубках — это круто. В Лиге чемпионов буду болеть за "Ливерпуль". Думаю, они выиграют со счетом 3:0", - цитирует Лунева Sport24.
Теги: Лунев Ливерпуль Тоттенхэм
Сегодня, 12:26
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