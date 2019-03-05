Андрей Лунев считает, что в финале Лиги чемпионов будет разгром
Вратарь сборной России и "Зенита" Андрей Лунев поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем".
"Два английских финала в еврокубках — это круто. В Лиге чемпионов буду болеть за "Ливерпуль". Думаю, они выиграют со счетом 3:0", - цитирует Лунева Sport24.
"Два английских финала в еврокубках — это круто. В Лиге чемпионов буду болеть за "Ливерпуль". Думаю, они выиграют со счетом 3:0", - цитирует Лунева Sport24.