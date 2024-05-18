"Когда "Зенит" забивает за четыре последние игры один мяч, "Краснодар" проигрывает в последних матчах, то "Динамо" взбирается на первое место заслуженно. Если раньше я говорил, что "Зенит" - фаворит, то сейчас такого сказать не могу. Статистически "Динамо" фаворит РПЛ. Но в этом году у нас может случится все что угодно. Такого чемпионата давно не было", - заявил Пименов.
Московское "Динамо" набрало 53 очка в 28-ми турах чемпионата России. "Бело-голубые" занимают 1-е место в турнирной таблице за два тура до конца сезона, опережая "Зенит" на 2 очка. В последних 4-х матчах РПЛ "Зенит" набрал лишь 1 очко с разницей мячей 1:5. "Зенит" сыграл вничью с "Факелом" (1:1) в 26-м туре, уступил ЦСКА в 28-м туре и "Динамо" в 26-м туре (оба раза - 0:1). Матч перенесенного 21-го тура с "Рубином" завершился поражением (0:2).
В 29-м туре "сине-бело-голубые" сыграют в Грозном против "Ахмата". "Динамо" в эти минуты принимает на своем поле "Крылья Советов".
Источник: "СЭ"
Пименов: "Зенит" забил один гол за четыре игры. "Динамо" - фаворит РПЛ
Экс-форвард "Динамо" Руслан Пименов оценил шансы "бело-голубых" на чемпионство в текущем сезоне РПЛ.
Фото: официальный сайт "Динамо"