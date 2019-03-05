Магическое трио? «Ливерпуль» силён обороной. Оценки за финал Лиги чемпионов

Великий сезон «Ливерпуля» не должен был завершиться без трофея. Судя по ходу матча с «Тоттенхэмом», и не мог. Rusfootball.info фиксирует превосходство «мерсисайдцев» как команды через персоналии.

«Тоттенхэм»

«Ливерпуль»

Великий сезон «Ливерпуля» не должен был завершиться без трофея. Судя по ходу матча с «Тоттенхэмом», и не мог.фиксирует превосходство «мерсисайдцев» как команды через персоналии.Отразил всего 1 удар, но предотвратил очень много опасностей уверенными выходами. Пасовать приходилось тоже много и отнюдь не ближнему. 73% для таких передач – неплохой показатель.В первом тайме едва успевал за Мане и ничем не помогал в прохождении прессинга, во второй сделал пару хороших кроссов. Дэнни, по сути, был главной опцией для выхода из-под прессинга и постоянно оказывался в сложных ситуациях. Выходил из них с переменным успехом, ругался с Соном, но порой неплохо включал дриблинг.Бельгийские защитники вынуждены были постоянно пасоваться между собой, повинность по выводу мяча вперёд в основном ложилась на Тоби, который неплохо выполнял сложные передачи. Правда, второй гол был забит из-под него. А в целом к центрдэфам «Тоттенхэма» не должно быть претензий: «Ливерпуль» практически не бил из штрафной.Англичанин никак не помогал партнёрам проходить прессинг, не отличался конструктивом и приносил мало пользы в центре поля. Сиссоко – главный неудачник матча, который вроде бы жертва, но и сам отчасти тоже виноват. После его ухода разрывов в центре стало гораздо больше, но из-за его несчастного случая «Тоттенхэм» и вынужден был идти вперёд.Датчанин начинал матч справа, заканчивал в центре, но везде играл заметно ниже своих возможностей. Даже коронный дальний удар не шёл. Алли во втором тайме всё-таки начал угрожать воротам, но так, как Алиссона вполне устраивало. Сон был лучшим: после перерыва он замышлял изящные стеночки, тащил мяч, бил издали, выводил партнёров на удар, но всё безрезультатно.Печаль-беда сегодняшнего матча: Фирмино не играл месяц, а Харри – заметно больше. Свой единственный удар нанёс в компенсированное время при счёте 0:2. Единственный запомнившийся момент – фирменная диагональ на Триппьера после отхода в глубину, на передовой Матип с ван Дейком не дали сделать ничего.За решение оставить героя полуфинала в запасе Почеттино ещё долго будут полоскать. Лукас не внёс перелома в игру, но всё-таки был боеспособной единицей и имел хороший момент. Дайер вряд ли чем-то мог помочь по такой игре, если только ростом на стандартах. Равно как и Льоренте, но свой лимит топовых выходов на замену он уже исчерпал.Год назад вратарь «Ливерпуля» делал голы из ничего, а сегодня голкипер «Ливерпуля» внушил соперникам, что даже в этой Лиге чемпионов даже после всех камбэков «Тоттенхэму» не отыграться. Да, суперспасений среди восьми сэйвов бразильца было немного, но хотя бы за тот великий пас с рук вразрез на Салаха он заслуживает высшей оценки.В целом контролировали ситуацию на своих флангах, традиционно активно подключались, нагружали штрафную кроссами и били по воротам. Заканчивать встречу без голевых передач этот дуэт не привык, но сегодня от них в первую очередь требовалась надёжность. Трудно поверить, но если всё-таки поверить Whoscored, у Трента сегодня всего 29% точности передач – катастрофа.В концовке всё-таки дали разгуляться «Тоттенхэму» и не должны были заработать больше четвёрки, но компенсировали всё вторым голом: Вёрджил поборолся, Жоэль сделал голевой сброс – после этого можно было дать Алиссону ещё пару раз вступить в игру. Ну а первые минут 70 вышли монструозными: лучше бы Кейн оставался на скамейке. Пора вручать «Золотой мяч» защитнику?Бразилец выдал грандиозный первый тайм: все перехватывал и видел всё, успевал везде, раздавал шикарные вертикальные передачи. Во втором просел. Вейналдум покинул поле досрочно, но, как и Хендерсон, здорово выполнил установку – при Жоржиньо «Тоттенхэм» ничего не создал и толком не подходил к чужой штрафной. Любопытно, что голландец остался наиболее пасующим игроком матча.Египтянин плохо исполнил пенальти, но всё равно добился результата. Хотя вся магическая тройка команды провела не лучший матч: фамилию Фирмино запрещено писать в текстах без словосочетания «умное движение», но после такого перерыва бразильцу было трудно на максимуме отработать финал. Мане выглядел симпатичнее партнёров: заработал пенальти, здорово открывался за спину, тащил мяч и не забывал отрабатывать, в отличие от Салаха.До гола Дивок ничем толком не отметился, но по итогу выход получился потрясающим. Милнер мог забить и раньше, однако чуть промахнулся. Гомес плохо вошёл в игру, но это уже никого не волновало – болельщики пели, а Клопп будто сгорал изнутри и выгорел к свистку, оставшись совсем без эмоций.Фото: Reuters, Getty Images