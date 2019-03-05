Харри Уинкс считает, что "Тоттенхэм" должен извлечь уроки из поражения от "Ливерпуля"
Полузащитник "Тоттенхэма" Харри Уинкс - о матче с "Ливерпулем" (0:2) в финале Лиги чемпионов.
"Мы должны извлечь урок из этого поражения. Мы хорошо играли эпизодами, атаковали, шли вперед, но не случилось. Честь и хвала "Ливерпулю", - цитирует Уинкса официальный сайт УЕФА.
"Мы должны извлечь урок из этого поражения. Мы хорошо играли эпизодами, атаковали, шли вперед, но не случилось. Честь и хвала "Ливерпулю", - цитирует Уинкса официальный сайт УЕФА.