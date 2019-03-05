Харри Уинкс считает, что "Тоттенхэм" должен извлечь уроки из поражения от "Ливерпуля"

Полузащитник "Тоттенхэма" Харри Уинкс - о матче с "Ливерпулем" (0:2) в финале Лиги чемпионов.

"Мы должны извлечь урок из этого поражения. Мы хорошо играли эпизодами, атаковали, шли вперед, но не случилось. Честь и хвала "Ливерпулю", - цитирует Уинкса официальный сайт УЕФА.
Теги: Уинкс Тоттенхэм Ливерпуль
Сегодня, 07:31
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама