Футболисты "Ливерпуля" пытаются флиртовать с девушкой в купальнике, выбежавшей на поле в финале ЛЧ

Американка Кинси Волански призналась, что футболисты "Ливерпуля" пытаются флиртовать с ней после ее забега в купальнике на поле во время финала Лиги чемпионов в Мадриде.

"Я не буду раскрывать имен, но несколько игроков "Ливерпуля" заигрывали со мной через личные сообщения. Один из них отправил мне эмодзи в виде сердечек, другой написал, что видел мой забег во время матча.

Честно говоря, я даже не знала, кто они такие, пока не посмотрела их профили. Но я им не ответила, у меня уже есть парень. Виталий великолепен в том, что он делает. Его пранки предназначены для забавы и веселья. Это самый милый парень, за которого я надеюсь однажды выйти замуж", - цитирует Волански The Sun.

View this post on Instagram

Did I distract #8 a little too much?

A post shared by Kinsey Wolanski (@kinsey_sue) on



Sport24.ru
Теги: Ливерпуль Тоттенхэм
Сегодня, 20:00
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама