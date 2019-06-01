Футболисты "Ливерпуля" пытаются флиртовать с девушкой в купальнике, выбежавшей на поле в финале ЛЧ

Американка Кинси Волански призналась, что футболисты "Ливерпуля" пытаются флиртовать с ней после ее забега в купальнике на поле во время финала Лиги чемпионов в Мадриде."Я не буду раскрывать имен, но несколько игроков "Ливерпуля" заигрывали со мной через личные сообщения. Один из них отправил мне эмодзи в виде сердечек, другой написал, что видел мой забег во время матча.Честно говоря, я даже не знала, кто они такие, пока не посмотрела их профили. Но я им не ответила, у меня уже есть парень. Виталий великолепен в том, что он делает. Его пранки предназначены для забавы и веселья. Это самый милый парень, за которого я надеюсь однажды выйти замуж", - цитирует Волански The Sun.