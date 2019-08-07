Йон Гудни Фьолусон - об ответной игре с "Порту": нет ничего невозможного

Защитник "Краснодара" Йон Гудни Фьолусон прокомментировал поражение от "Порту" в квалификационном матче Лиги чемпионов.



- Показалось, что "Краснодар" был не готов к такому клубу, как "Порту".



- Я не могу с вами согласиться, что мы были не готовы. Мы последние 3 дня готовились только к ним. Ребята сделали все, что могли. Мы были максимально готовыми.



- Почему не смогли забить? С чем это связано?



- Проиграли 0:1. Теперь ответная игра в гостях будет более сложной.



- Более сложной или более легкой? Потому что "Порту" вы уже сегодня изучили.



- Тяжело сказать. Мы изучили их, а они нас. Будет сложнее или легче - тяжело сказать. Но нет ничего невозможного.



- Спаич сказал, что судья был одним из главных действующих лиц на поле. Согласны с этим?



- Не могу сказать, судил ли он плохо только в отношении нас. Не заострял на этом внимание.



- Как оцените эпизод с неназначенным пенальти?



- Я далеко находился. Может быть...



- Почему "Краснодар" в начале матча прижимался к своим воротам?



- У них получилось отодвинуть нас ближе к своим воротам, и мы оборонялись. Не могу сказать, что мы боялись. Почему мы должны бояться? У них сильные игроки, у нас тоже хорошая команда. У нас есть неприятное чувство, потому что проиграли. Но завтра мы проснемся и пойдем к новым свершениям.



Rusfootball.info