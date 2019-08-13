Сулейманов: xочу передать привет всем тем, кто говорил, что "Порту" приговор для "Краснодара"
Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов в эфире телеканала "Матч ТВ" прокомментировал победу над "Порту" в квалификации Лиги чемпионов".
Фото: championat.com
"Я счастлив. Передаю привет всем тем, кто говорил, что "Порту" приговор для нас, что мы их не пройдем и так далее. Первый мяч я забил после быстрой контратаки, а во втором голе почти все так же, сместился под свою любимую левую и ударил. Надеюсь, мы пройдем и следующий раунд", - сказал Сулейманов.
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