Сулейманов: xочу передать привет всем тем, кто говорил, что "Порту" приговор для "Краснодара"

Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов в эфире телеканала "Матч ТВ" прокомментировал победу над "Порту" в квалификации Лиги чемпионов".

Фото: championat.com

"Я счастлив. Передаю привет всем тем, кто говорил, что "Порту" приговор для нас, что мы их не пройдем и так далее. Первый мяч я забил после быстрой контратаки, а во втором голе почти все так же, сместился под свою любимую левую и ударил. Надеюсь, мы пройдем и следующий раунд", - сказал Сулейманов.