Директор "Порту": "Матч ТВ" лжёт, что мы изменили условия соглашения

Директор "Порту" по вопросам коммуникации Франсишку Мораес прокомментировал тот факт, что матч с "Краснодаром" не транслировался по "Матч ТВ".

Фото: "Чемпионат"