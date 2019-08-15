Известный агент Паулу Барбоза прокомментировал успешную игру нападающего "Краснодара" Магомеда-Шапи Сулейманова в матче с "Порту".
"Никто не ожидал такого исхода после гостевой победы "Порту" в первом матче. Тем не менее "Краснодар" здорово себя показал и заслуженно прошел дальше. Российская команда действительно выглядела лучше, чем "Порту", поэтому исход справедлив. Что касается двух мячей молодого нападающего российской команды Магомеда Сулейманова, то, конечно, он мог благодаря им обратить на себя внимание. Успешная игра в ответной встрече может серьезно повлиять на его карьеру, но всё-таки пока что это лишь один матч. Чтобы тебя приметил хороший клуб, нужно стабильно показывать высокий уровень в Лиге чемпионов и играх за сборную", - цитируют агента "Известия".
Паулу Барбоза: игра Шапи с "Порту" может серьезно повлиять на его карьеру
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