К продюсеру подошли четыре фаната и по-английски спросили, откуда он. Не дождавшись ответа, они попытались выхватить у него микрофон и отобрать камеру. Продюсер не захотел отдавать оборудование напавшим, в результате завязалась драка, в ходе которой журналисту сломали нос.
Сначала мужчина обратился в полицию, после чего направился в больницу. По его словам, нападение на него совершили фанаты "Олимпиакоса".
"Двое одновременно полезли в оба боковых кармана и вытащили мобильный и микрофон, третий нанес прямой в нос. Потом выбросили мои вещи и ушли. Меня повезли в больницу вправлять нос", - цитирует пострадавшего RT.
Видеоагентство Ruptly принадлежит сети RT.
Фанаты "Олимпиакоса" избили продюсера российского видеоагентства
Болельщики "Олимпиакоса" избили продюсера российского видеоагентства Ruptly перед матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов с "Краснодаром" (4:0).
Фото: gazzetta.gr
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