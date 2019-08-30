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Павел Недвед: у "Локомотива" есть значимые легионеры, это хитрая команда

Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед подвел итоги жеребьевки Лиги чемпионов-2019/20. На групповом этапе туринцы сыграют с "Локомотивом", "Атлетико" и "Байером".
Фото: Global Look Press
"Это сложная группа, но в Лиге чемпионов нет легких игр. Наша цель — пройти групповой этап, а после идти шаг за шагом. У нас новые игроки и тренер. Думаю, что мы стали значительно сильнее, и я убежден, что мы готовы к отличному сезону.

Мы хорошо знаем "Атлетико". Это сложный соперник, а против Симеоне всегда сложно играть. "Байер" — непростая команда, особенно когда играет в гостях. У "Локомотива" есть значимые легионеры, это хитрая команда. Эти команды нужно уважать, но мы осознаем, что хотим выйти из группы", — сказал Недвед.

Спорт24


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Теги: Недвед Ювентус Локомотив Лига чемпионов
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Серия А 2019/20
# Команда И О
1 Лацио 1 3
...
3 Аталанта 1 3
4 Торино 1 3
5 Ювентус 1 3
6 Удинезе 1 3
7 Брешиа 1 3
...
13 Лечче  ↕  0 0
Сезон | Таблица | Календарь
РПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Краснодар 7 14
2 Спартак 7 14
3 Ростов 7 14
4 Локомотив 7 14
5 Зенит 7 14
6 ЦСКА 7 13
...
16 Оренбург 7 2
Сезон | Таблица | Календарь

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Павел Недвед: у "Локомотива" есть значимые легионеры, это хитрая команда
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