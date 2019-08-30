Павел Недвед: у "Локомотива" есть значимые легионеры, это хитрая команда

Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед подвел итоги жеребьевки Лиги чемпионов-2019/20. На групповом этапе туринцы сыграют с "Локомотивом", "Атлетико" и "Байером".

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"Это сложная группа, но в Лиге чемпионов нет легких игр. Наша цель — пройти групповой этап, а после идти шаг за шагом. У нас новые игроки и тренер. Думаю, что мы стали значительно сильнее, и я убежден, что мы готовы к отличному сезону.Мы хорошо знаем "Атлетико". Это сложный соперник, а против Симеоне всегда сложно играть. "Байер" — непростая команда, особенно когда играет в гостях. У "Локомотива" есть значимые легионеры, это хитрая команда. Эти команды нужно уважать, но мы осознаем, что хотим выйти из группы", — сказал Недвед.