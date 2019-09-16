Максим Калиниченко: с высокой долей вероятности "Зенит" пропустит, но ответить "Лиону" он в состоянии

Бывший футболист "Спартака" Максим Калиниченко сделал прогноз на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Лион" — "Зенит", который состоится сегодня, 17 сентября, и начнется в 19:55 мск.

Фото: "Спорт-Экспресс"