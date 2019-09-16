"Лион" летом традиционно устроил распродажу, расставшись со многими ключевыми футболистами. Также у руля команды стал Силвиньо, который особого опыта управления клубом на таком уровне не имеет. Пока "ткачей" "лихорадит" в чемпионате — восьмое место в таблице вряд ли соответствует их амбициям. Также "Лион" не может победить уже в трех матчах кряду.
"Зенит" не так давно оступился в Премьер-Лиге, в двух матчах подряд потеряв очки, но пришел в себя. Пока команда Сергея Семака вторая в таблице, но плотность в верхней ее половине очень высока и никакого серьезного гандикапа у лидера "Краснодара" нет. В последнем туре "Зенит" обыграл дома "Арсенал" со счетом 3:1, не испытав по ходу встречи никаких проблем.
"Лион" дома наверняка будет играть первым номером и постарается взять все три очка — на своем поле "ткачи" всегда опасны и очень много забивают. Оборону "Зенита" непроходимой назвать точно нельзя, поэтому с высокой долей вероятности можно предположить, что сухими гости не останутся, но ответить "Лиону" они также в состоянии", — цитирует Калиниченко Vseprosport.ru.
Максим Калиниченко: с высокой долей вероятности "Зенит" пропустит, но ответить "Лиону" он в состоянии
Бывший футболист "Спартака" Максим Калиниченко сделал прогноз на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Лион" — "Зенит", который состоится сегодня, 17 сентября, и начнется в 19:55 мск.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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