Дмитрий Баринов: дай Бог, "Локомотиву" получится выйти в плей-офф ЛЧ
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов поделился ожиданиями от выступления "железнодорожников" в групповом этапе Лиги чемпионов.
Фото: "Известия"
"Лига чемпионов — это очень престижный турнир. В прошлом году мы выступили в нем неудачно. Так что в этом розыгрыше постараемся реабилитироваться перед нашими болельщиками. Хоть группа и очень сложная, мы отдадим все силы, и, дай Бог, получится выйти в плей-офф", — сказал "Известиям" Баринов.
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