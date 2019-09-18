Роберт Левандовски — единственный игрок, забивший в стартовом матче Лиги чемпионов 4 сезона подряд

В среду, 18 сентября, состоялся матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Бавария" — "Црвена Звезда". Встреча прошла в Мюнхене и закончилась крупной победой команды Нико Ковача со счетом 3:0.

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Одним из авторов гола стал нападающий Роберт Левандовски. Польский форвард стал единственным игроком, забивающим в стартовом матче Лиги чемпионов на протяжении последних 4 сезонов.Вдобавок для Левандовски этот мяч стал 200-м за "Баварию" во всех турнирах. Для достижения этой отметки 31-летнему игроку понадобилось 249 игр.