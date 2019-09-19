"Бавария" обновила рекорд ЛЧ, продлив победную серию в стартовых матчах сезона до 16 игр

В среду, 18 сентября, состоялся матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Бавария" — "Црвена Звезда". Встреча прошла в Мюнхене и закончилась крупной победой команды Нико Ковача со счетом 3:0.Мюнхенский клуб одержал победу в стартовом матче в 16-м сезоне турнира кряду. Данный результат является рекордом Лиги чемпионов. Прежнее достижение также принадлежало "Баварии".