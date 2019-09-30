Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне перед встречей 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Локомотива" высказал мнение о тренере москвичей Юрии Семине.
"Возможно, завтра будет оборонительная игра со стороны "Локомотива", но "Локомотив" здорово смотрелся в Леверкузене (в победном матче 1-го тура с "Байером" (2:1)). Когда надо, команда садилась вниз, играла в высокий прессинг, использовала свободные зоны, очень хорошо двигался мяч.
Юрий Семин — это тренер с великолепной историей, мощная личность, мы знаем его возможности
Важен каждый следующий матч, поэтому завтрашняя игра — самая важная для нас на данный момент", — цитирует Симеоне ТАСС.
Диего Симеоне: Семин - тренер с великолепной историей, мощная личность. Мы знаем его возможности
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