» » Диего Симеоне: Семин - тренер с великолепной историей, мощная личность. Мы знаем его возможности

Диего Симеоне: Семин - тренер с великолепной историей, мощная личность. Мы знаем его возможности

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне перед встречей 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Локомотива" высказал мнение о тренере москвичей Юрии Семине.

"Возможно, завтра будет оборонительная игра со стороны "Локомотива", но "Локомотив" здорово смотрелся в Леверкузене (в победном матче 1-го тура с "Байером" (2:1)). Когда надо, команда садилась вниз, играла в высокий прессинг, использовала свободные зоны, очень хорошо двигался мяч.

Юрий Семин — это тренер с великолепной историей, мощная личность, мы знаем его возможности

Важен каждый следующий матч, поэтому завтрашняя игра — самая важная для нас на данный момент", — цитирует Симеоне ТАСС.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Симеоне Семин Атлетико Локомотив
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)
Ла Лига 2019/20
# Команда И О
1 Реал Мадрид 7 15
2 Гранада 7 14
3 Атлетико  7 14
4 Барселона 7 13
5 Реал Сосьедад 7 13
6 Севилья 7 13
...
20 Леганес 7 2
Сезон | Таблица | Календарь
РПЛ 2019/20
# Команда И О
1 ЦСКА 11 25
2 Локомотив 11 23
3 Ростов 11 23
4 Краснодар 11 23
5 Зенит 11 23
6 Уфа 11 15
...
16 Тамбов 11 8
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

Жоау Мариу: хочу поехать на Евро-2020, поэтому я и перешел в "Локомотив"
Ризван Уциев: как воспринял желание Рахимова уйти? Давайте без этого
Андрей Мостовой: прошел уже большой срок и мы должны наладить игру
Игорь Шалимов возглавит "Ахмат" 4
Кристиан Нобоа: "Зенит" для меня как семья. Хочу, чтобы они были чемпионами (видео) 7
Иван Миладинович: уровень футболистов "Сочи" очень высок, мы можем ещё больше
Мевля: с "Ахматом" всегда тяжело, это жёсткая команда 1
Карапетян: сбрить бороду? Нет, она для меня как талисман 1
Никита Калугин: надеюсь, сейчас у нас пойдут только победы
Рашид Рахимов объявил об отставке из "Ахмата" 17
Российский вратарь Злобин отправился с "Бенфикой" на матч против "Зенита" 3
Артем Милевский: если не вызовут в сборную Украины, вообще не расстроюсь. Просто ребят хотел увидеть
Игроки «Оренбурга», уволившие Кононова, в сборной тура. Им будут рады даже фанаты «Спартака» 1
Диего Симеоне: Семин - тренер с великолепной историей, мощная личность. Мы знаем его возможности 1
"Сочи" на своем поле обыграл "Ахмат" 12
"Манчестер Юнайтед" - "Арсенал": составы команд на матч 7-го тура АПЛ
Рашид Рахимов с большой долей вероятности покинет "Ахмат" 3
Владелец "Пюника": вели переговоры с "Локомотивом" по Варданяну. Вернемся к этому вопросу зимой
Пианист Мацуев - о назначении Черчесова в "Спартак": его второе пришествие будет знаковым 28
Джо Харт: Сильва был маленьким, медлительным, только левоногим и даже не знал своей позиции на поле
"Барселона" возобновила интерес к Виллиану
ФИФА обязала "Кардифф" заплатить "Нанту" 6 млн евро за трансфер погибшего нападающего Салы 3
В Италии футбольного тренера уволили за оскорбление Греты Тунберг в интернете 4
Эдинсон Кавани может покинуть "ПСЖ" следующим летом по истечении срока контракта
Погба и Рэшфорд - в списке игроков, которые могут сыграть с "Арсеналом"
Павел Мамаев: баланду в колонии пробовали, нормальная. Но мы ее нечасто ели 3
Криштиану Роналду представил новые бутсы 1
Серж Гнабри: решение покинуть "Арсенал" было правильным
Оператор построенного к ЧМ стадиона в Калининграде намерен взыскать с "Балтики" 19 млн рублей долгов 1
Александр Бородюк: о невызове Соболева можно дискутировать, но это вопрос к Черчесову
Все новости