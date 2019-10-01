"Локомотив" постепенно набирает форму в Премьер-Лиге — в данный момент команда Юрия Семина уже вторая в таблице. Во многом этому поспособствовал победный матч над "Зенитом" в последнем туре, в котором "железнодорожники" показали отличный футбол и сумели забить.
"Атлетико" также в чемпионате Испании чувствует себя довольно уверенно — пока "матрасники" третьи, но первому "Реалу" проигрывают всего один балл. Выйти на пьедестал команда Диего Симеоне могла в прошлом туре, но не смогла дома обыграть "Реал" в дерби, сведя его к нулевой ничьей. В первом туре Лиги чемпионов "матрасники" с трудом взяли один балл, отыграв два гола у "Ювентуса".
"Локомотив" добыл важнейшую победу в Германии против "Байера" и автоматически из аутсайдера квартета превратился в претендента на выход в плей-офф. Фаворитом безусловно сегодня являются гости, но в обороне "железнодорожники" играют очень солидно и на очки вполне могут рассчитывать.
Предлагаю поставить на то, что "Локомотив" не проиграет", — цитирует Калиниченко Vseprosport.ru.
Максим Калиниченко: поставил бы на то, что "Локомотив" не проиграет "Атлетико"
Бывший футболист "Спартака" Максим Калиниченко сделал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Локомотив" — "Атлетико", который состоится сегодня, 1 октября, и начнется в 22:00 мск.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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