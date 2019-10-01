Максим Калиниченко: поставил бы на то, что "Локомотив" не проиграет "Атлетико"

Бывший футболист "Спартака" Максим Калиниченко сделал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Локомотив" — "Атлетико", который состоится сегодня, 1 октября, и начнется в 22:00 мск.

Фото: "Спорт-Экспресс"