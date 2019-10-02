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Василий Кикнадзе: "Ювентусу" и "Байеру" в Москве очки легко не достанутся. С гордостью смотрю на "Локомотив"

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал поражение от "Атлетико" (0:2) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов, а также поделился ожиданиями от матчей с "Ювентусом" и "Байером" в Москве.

"Я доволен. Команда билась, работала, вела себя по-мужски. Результат, конечно, не может понравиться. Но по тому, как проходила игра, я в очередной раз получил подтверждение, что у нас в команде бойцы. Нам надо учиться играть на другом уровне. Сегодня наш чемпионат не соответствует европейским тенденциям, и здесь очень многое надо сделать. В первую очередь: скорость. За счет нее нас переигрывают. Научимся играть в одно касание, быстрее соображать и отдавать передачи, обрабатывать мяч в одно касание — тогда наверстаем. Сейчас у меня нет ощущения пропасти и безысходности, которое было полтора года назад, когда мы проигрывали тому же "Атлетико" в Москве. Но тем злее будем. Это уроки, которые бесценны. Научимся с ними играть, они никуда не денутся.

Ни одно очко легко сопернику не достанется. Я в этом абсолютно уверен. Я смотрю с гордостью на команду и на болельщиков. О такой поддержке, которую мы получили от "Юга", "Севера", "Востока" и "Запада", я мог только мечтать. Понимаю, что впереди еще много чего надо сделать, но тенденция определилась. Я понимаю, что реально сделать так, чтобы не только "Юг" поддерживал команду, но и весь стадион. Здесь важна роль заводящего, и сегодня мне была очень ценна реакция "Севера", "Востока" и "Запада", — цитирует Кикнадзе "РБ-Спорт".


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Теги: Ювентус Байер Кикнадзе Локомотив
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