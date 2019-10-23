"РБ Лейпциг" и "Зенит" назвали составы на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
"РБ Лейпциг": Гулач, Орбан, Упамекано, Забитцер, Форсберг, Вернер, Клостерманн, Лукмен, Мюкиле, Лаймер, Кампл.
Запасные: Мвого, Сараччи, Айдара, Поульсен, Нкунку, Кунья, Демме.
"Зенит": М. Кержаков, Дуглас Сантос, Барриос, Иванович, Азмун, Дриусси, Караваев, Шатов, Дзюба, Оздоев, Ракицкий.
Запасные: Лунев, Осорио, Кузяев, Жирков, Смольников, Мак, Ерохин.
"РБ Лейпциг" - "Зенит": стали известны стартовые составы команд
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