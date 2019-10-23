"Челси" на выезде обыграл "Аякс"

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Челси" на выезде с минимальным счетом обыграл "Аякс" - 1:0.



Лига чемпионов



3 тур



Гол: Батшуайи, 86.



"Аякс": Онана, Тальяфико, Блинд, Вельтман (Хунтелаар, 89), Дест, Мартинес, ван де Бек, Альварес (де Йонг, 89), Промес (Нерес, 74), Тадич, Зиеш.



"Челси": Кепа, Томори, Зума, Аспиликуэта, Алонсо, Жоржиньо, Ковачич, Хадсон-Одои (Джеймс, 90), Маунт, Абрахам (Батшуайи, 71), Виллиан (Пулишич, 66).



Предупреждения: Тадич, 48, Мартинес, 65, Зума, 84.