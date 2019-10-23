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"Челси" на выезде обыграл "Аякс"

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Челси" на выезде с минимальным счетом обыграл "Аякс" - 1:0.

Лига чемпионов

3 тур

Гол: Батшуайи, 86.

"Аякс": Онана, Тальяфико, Блинд, Вельтман (Хунтелаар, 89), Дест, Мартинес, ван де Бек, Альварес (де Йонг, 89), Промес (Нерес, 74), Тадич, Зиеш.

"Челси": Кепа, Томори, Зума, Аспиликуэта, Алонсо, Жоржиньо, Ковачич, Хадсон-Одои (Джеймс, 90), Маунт, Абрахам (Батшуайи, 71), Виллиан (Пулишич, 66).

Предупреждения: Тадич, 48, Мартинес, 65, Зума, 84.


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Теги: Аякс Челси
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