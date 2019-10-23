Орбан - о победе над "Зенитом": мы продемонстрировали больше уверенности после перерыва

Защитник "РБ Лейпциг" Вилли Орбан прокомментировал победу над "Зенитом" со счетом 2:1 в матче группового этапа Лиги чемпионов."Было тяжело, но мы были лучше как команда и забили два красивых гола. Мы продемонстрировали больше уверенности после перерыва и нашли решения, которые и помогли нам победить.Я сыграл уже 150 игр за "РБ Лейпциг"? Невероятно. Это большое достижение, я очень горд, что так долго играю за этот клуб", — цитирует Орбана пресс-служба "РБ Лейпциг".