Окслейд-Чемберлен: я скучал по ЛЧ, а дубль "Генку" — это приятный бонус

Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен подвел итоги подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Генком" (4:1).



26-летний хавбек отметил, что скучал по турниру. В минувшем сезоне Алекс принял участие в 2 матчах за "Ливерпуль". Больше года футболист пропустил из-за травмы колена и только в апреле смог вернуться в строй.



"Первый тайм получился комканым. Если мы хотим добиться успеха в этом турнире, то нам следует быть собраннее. После перерыва все уже было заметно лучше. Обидно пропустить в концовке, но в любом случае прогресс по сравнению с первым таймом был очевидным.



Я определенно скучал по Лиге чемпионов. Это особый турнир, в котором мы все с детства мечтаем однажды сыграть. Приятно сюда вернуться. Было очень мотивирующе наблюдать за победой парней в прошлом сезоне. А пара забитых сегодня голов — это дополнительный приятный бонус", — цитирует хавбека пресс-служба УЕФА.