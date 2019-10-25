Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев рассказал о целях испанского клуба в Лиге чемпионов. По его словам, "летучие мыши" намерены пробиться в плей-офф.
"Наша цель — выход в 1/8 финала турнира. Меньшее нас не устроит. Хотелось бы добиться максимума в Лиге чемпионов. Но нам нужно ещё улучшить собственную игру", — цитирует 28-летнего вингера Notimerica.
"Валенсия" в матче 3-го тура Лиги чемпионов сыграла в гостях вничью с "Лиллем" (1:1). Черышев стал автором единственного гола испанцев. В группе H после трёх туров "Валенсия" занимает 3-е место, набрав 4 очка. У "Челси" и "Аякса" по 6 очков, "Лилль" замыкает турнирную таблицу с 1 баллом. В следующем туре "Валенсия" будет принимать "Лилль".
"Чемпионат"
Черышев назвал цель "Валенсии" на Лигу чемпионов
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