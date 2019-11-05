В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Лейпциг" на выезде обыграл "Зенит" со счетом 2:0.
Лига чемпионов
4 тур
Голы: Демме, 45+5, Забитцер, 63.
"Зенит": Кержаков, Дуглас Сантос, Осорио, Барриос, Ракицкий, Иванович (Дриусси, 70), Азмун, Смольников (Караваев, 46), Ерохин (Кузяев, 85), Дзюба, Оздоев.
"РБ Лейпциг": Гулач, Упамекано, Клостерманн, Хальстенберг (Кампл, 46), Мюкиле, Лаймер, Демме, Нкунку (Вернер, 61), Забитцер, Поульсен, Форсберг (Айдара, 76).
Предупреждения: Ерохин, 6, Дзюба, 66, Упамекано, 66, Кузяев, 88.
"Зенит" потерпел поражение от "Лейпцига"
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