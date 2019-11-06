Праздник футбола, где мы – чужие. Вторник в Лиге чемпионов был сумасшедшим

Аякс, конечно, самая крутая команда Европы. — Георгий Черданцев (@cherdantsev) November 5, 2019

У центрального защитника Аякса Схюрса, который вышел играть в обороне после того, как у команды удалили обоих центрдефов, за 22 минуты игры 9 на 11 нет ни одного касания мяча в своей штрафной, зато есть касания на последней трети поля. #специальнаябольница — Anton Mikhashenok (@mikhashenok) November 5, 2019

Понимаю, что все смотрят Зенит. Понимаю, что никому нет дела до матча Барса - Славия, но... До чего же крутые чехи! Ни разу не видел за последние годы, чтобы команда из Восточной Европы так СМЕЛО играла на Камп Ноу! Крутейшая команда! Прям глаз радуется?????? — Константин Генич (@GenichK) November 5, 2019

Комментатор матча «Челси» – «Аякс» Роман Нагучев не стал заказывать себе машину в специальную больницу после игры, но от хрестоматийной истерики Георгия Черданцева после других 4:4 сдержался с трудом.При этом на «Стэмфорд Бридж» сюжет получился куда более крутым, ведь счёт 4:4 был далеко не концом того самого бешенства. Для «Аякса» всё складывалось замечательно: игроки «Челси» с удовольствием забивали себе сами (Абрахам проявил голевое чутьё там, где не надо, а Кепу подвела подруга штанга), им помогал Квинси Промес. Аяксиды ещё не понимали, что при счёте 3:1 они стали обречены уехать из Лондона без победы.Не спас даже четвёртый гол в исполнении ван де Бека в начале второго тайма. При счёте 2:4 катастрофа накрыла гостей мгновенно: в одной атаке на вторую жёлтую сначала сфолил Блинд, а потом на вторую жёлтую и пенальти сыграл своей рукой Велтман. «Аякс» в одну минуту оказался без двух игроков и с минимальным преимуществом, которое тут же потерял.Было ясно, что при счёте 4:4 без двух игроков «Аякс» не удержит даже ничью, но если в этом матче что-то становилось ясно, то сразу запускался противоположный сценарий. Голландцы тут же пропустили и пятый, но после бешеного празднования англичан и просмотра видеоповтора гол отменили.А в дальнейшем «Аякс», игравший вдевятером, решил, что лучшая оборона – это нападение. Кепе даже пришлось отбивать опасный удар.Но вернёмся к главному творцу камбэка. Роман Нагучев рассказал в своём телеграм-канале про ещё одни похороны победных надежд «Аякса» в исполнении Черданцева:«Мы с Георгием Черданцевым были на матче «Аякс» – «Тоттенхэм» и сидели вместе. Стартовый свисток. Юра поделился судьбоносным наблюдением:– Ром, а Лукас Моура играет центрального нападающего? Он же не умеет его играть.Вот тут уже надо было беспокоиться. А когда мой пульс был примерно под пятьсот при счете 2:2, Черданцев каждые несколько минут повторял «Да не переживай, все будет нормально».Что было дальше, помнит весь мир».В общем, Промес – это, конечно, здорово (уже 11 мячей за «Аякс» у экс-спартаковца), но, если «Аякс» хочет добиться чего-то серьёзного, покупать нужно Черданцева. Без изоляции российского от просмотра матчей команды и от внешнего мира во время них, запрета писать и говорить о амстердамцах хорошо (на «Матч ТВ» же справляются с обратным запретом касательно «Зенита») «Аякс» обречён в важный момент пустить трёшку от какой-нибудь английской команды.Камбэк «Боруссии» на фоне лондонского, конечно, меркнет, хотя Дмитрий Шнякин, не следивший за параллельными матчами, завершал репортаж с полной уверенностью, что ничего круче сегодня не было. «Интер» великолепно провёл первый тайм, как и на «Камп Ноу», поразив своим потрясающим выходом из обороны в атаку. Только здесь важнейшую роль играл и дриблинг: Лаутаро перед первым голом и Брозович перед вторым сыграли потрясающе.Однако второй тайм полностью остался за «Боруссией»: номинальный защитник Хакими оформил свой уже второй дубль в этой Лиге чемпионов, а сравнять счёт Брандту Пако Алькасер помог первым же касанием спустя 10 секунд после выхода на замену. Впрочем, учитывая сущность Пако, странно, что забил не он сам, причём через 5.Антонио Конте бушевал на пресс-конференции, но в раздевалке никакого разноса не было. Тренер не предъявил претензий игрокам, но руководству клуба досталось за отсутствие глубины состава. Зная нрав Конте в вопросе селекции, «Интеру» действительно лучше потратиться: тренер, который в кои-то веки ведёт команду вровень с «Ювентусом», может взять и уйти – он уже грозил этим при затяжке трансфера Лукаку. Нынешний состав для двух фронтов наставник считает явно недостаточным.Да, я хотел было написать, что эти команды снова «удивили», но кого? К достойным результатам чехов и австрийцев все мы уже привыкли. «Генк» на этот раз, кстати, тоже был хорош: забил «Ливерпулю» и пропустил всего на один меньше.Ничья в матче «Наполи» – «Зальцбург» – вообще ожидаемый результат, как и гол 19-летнего Эрлинга Холлана, уже 7-й в ЛЧ. Дома австрийцы выглядели лучше во всех компонентах, кроме голов. То же можно сказать и о «Славии» в домашнем матче с «Барселоной», после которого тер Штеген собирался разобраться с партнёрами, почему он оказывается главным героем.Конечно, ничья на «Камп Ноу» всё равно удивила. Хотя бы отсутствием голов: «Славия» стала первой за 7 лет командой, не пропустившей от «Барселоны» в гостях на групповом этапе Лиги чемпионов. При этом может сложиться обманчивое впечатление, будто чехи поставили автобус, но ведь ничего подобного.Да и, судя по нарезке, моменты «Барселона» создавала в основном в быстрых контратаках. Статистика у «Славии», правда, куда менее привлекательная, чем в домашнем матче, где они перебили соперника. Но если бы «Барса» вышла вперёд, возможно, ей бы пришлось парковать автобус – команде Индржиха Трпишовски вообще всё равно, где и кого возить.Правда, отображать свою смелость и крутость в таблице «Славия» пока не научилась: у неё всего 2 очка, у «Интера» – 4, у «Боруссии» – 7, «Барселона» лидирует с 8 баллами.«Ред Булл» же, несмотря на ничью с «Наполи», вряд ли может задумываться о плей-офф, даже учитывая то, что игроки неаполитанцев, поддерживаемые Карло Анчелотти, бунтуют против президента клуба. Они не сели в клубный автобус и не вернулись на базу после матча, вопреки его указаниям.Денис вышел в старте «Валенсии» на важный матч с «Лиллем» и покинул поле после получаса игры, которую обслуживал Сергей Карасёв. Притянуть за уши заголовок «Карасёв не уберёг Черышева» тут проблематично, потому что повреждение игрок сборной России, похоже, получил не в столкновении.Команде же справилась и без него: до 82-й минуты держался равный счёт, но после этого «Валенсия» загрузила французам трёшку и обострила ситуацию в группе донельзя: и у «летучих мышей», и у «Челси», и у «Аякса» по 7 очков.Что же касается конкурентов «Зенита», то «Лион» сразу бодро взялся за дело, одержал первую лигочемпионскую победу при Руди Гарсии и набрал 7 очков, оставив «Бенфику» с тремя. У «Зенита» – 4, и если не обыгрывать «Лион» в следующем туре, с плей-офф можно будет попрощаться. Французы в последнем туре принимают «РБ Лейпциг» (9 баллов), который к тому моменту вполне может растерять турнирную мотивацию.Фото: Reuters, Getty Images, twitter.com/UEFAcom_ru