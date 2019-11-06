"Реал" разгромил "Галатасарай", "ПСЖ" обыграл "Брюгге"

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Реал" со счетом 6:0 разгромил "Галатасарай". В другом матче "ПСЖ" с минимальным счетом выиграл у "Брюгге" - 1:0.



Лига чемпионов



4 тур



Гол: Икарди, 22.



Нереализованный пенальти: Диане, 76.



ПСЖ: Навас, Силва, Кимпембе, Бернат, Дагба, Маркиньос, Гуэй, Верратти (Сарабия, 90), Мбаппе (Дракслер, 83), Ди Мария, Икарди (Кавани, 72).



"Брюгге": Миньоле, Дели, Мехеле, Рикка, Коссуну, Баланта, Ванакен, Ритс (Де Кетеларе, 86), Дьятта (Схрейверс, 77), Деннис, Окереке (Диане, 66).



Предупреждения: Баланта, 26, Верратти, 54, Силва, 74.



Лига чемпионов



4 тур



Голы: Родриго, 4, 7, 90+3, Рамос, 14 (пен), Бензема, 45, 81.



"Реал": Куртуа, Варан, Рамос, Марсело (Менди, 43), Карвахаль, Каземиро (Модрич, 60), Вальверде, Кроос, Азар (Иско, 68), Родриго, Бензема.



"Галатасарай": Муслера, Маркао, Луйиндама, Нагатомо (Бюйюк, 88), Мариано, Нзонзи (Байрам, 46), Лемина, Сери, Бабел, Фегули, Андоне (Донк, 46).



Предупреждения: Нзонзи, 13, Вальверде, 42, Бабел, 57.