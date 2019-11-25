Шатов: в России нет ни одной команды уровня "Лейпцига"

— Возвращения Лиги чемпионов в Петербург мы ждали довольно долго, и вот она пришла. Каковы впечатления? Может, что-то удивило?
— Я уже играл в этом турнире, мы выходили из группы в 1/8 финала. Так что ничего удивительного. Мы знали, что будут серьезные соперники — победители и призеры национальных чемпионатов. Интересно сравнить себя с ними, проверить свои силы, понять, чего ты стоишь на данный момент.
— "Лейпциг" действительно оказался самым серьезным соперником в группе?
— Судя по тому, что они идут на первом месте, да. Но не скажу, что немцы намного нас превзошли. У нас были шансы, но в этот день мы не показали свою лучшую игру.
— По поводу матча с "Лейпцигом" в Петербурге распространенное мнение, что "Зенит" играл в непривычный для себя футбол. В чемпионате России мы много атакуем, а здесь основной акцент сделали на оборону. Отсюда проблемы. Согласны?
— Трудно сказать. Мы изучаем соперников, под каждого тренерский штаб ставит перед нами определенные задачи. Если проиграли, значит, со своими задачами не справились. Что касается нашего чемпионата, при всем к нему уважении, в России нет ни одной команды уровня "Лейпцига".
— Можно ли назвать "Лейпциг" топ-клубом?
— Топ-клубы зарабатывают этот статус своей игрой на протяжении долгого времени, завоеванием титулов. В Лиге чемпионов они добираются до полуфиналов и финалов. "Лейпциг" пока на пути к этому. Хорошая молодая команда, но истории больших побед у нее пока нет. Если вы зададите мне этот вопрос лет через 15–20, может, к тому времени они и вправду будут в топе.
— Судьбу обоих матчей с "Лейпцигом" решили нюансы. В Германии решающий мяч был забит каким-то сумасшедшим ударом, в Петербурге мы пропустили в компенсированное время первого тайма, когда все уже ждали свистка на перерыв.
— Из таких мелких деталей футбол и состоит. Без везения в нем, как в любом другом виде спорта, тоже никуда, однако везение, фарт нужно заслужить. В этих матчах удача была на стороне немцев, но, если брать в целом, они играли лучше нас. Мы уступили по делу.
Если ты проигрываешь, поражение нужно признать и сделать из него правильные выводы. Тем более что турнирная ситуация мало чем изменилась: мы всё так же претендуем на выход из группы. По-прежнему всё в наших руках. Выиграй два матча — и задача решена. Как они сложатся, предсказать невозможно, игра рассудит. Чего мы заслуживаем, то и получим. Если мы достойны играть в плей-офф, значит, из группы выйдем.
ФК "Зенит"
Шатов: в России нет ни одной команды уровня "Лейпцига"
Полузащитник "Зенита" Олег Шатов поделился мнением о немецкой команде "РБ Лейпциг", которой сине-бело-голубые проиграли в обоих матчах группового этапа Лиги чемпионов — 1:2 в гостях и 0:2 на своем поле.
Фото: ФК "Зенит"
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