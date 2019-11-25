Шатов: в России нет ни одной команды уровня "Лейпцига"

Фото: ФК "Зенит"

— Я уже играл в этом турнире, мы выходили из группы в 1/8 финала. Так что ничего удивительного. Мы знали, что будут серьезные соперники — победители и призеры национальных чемпионатов. Интересно сравнить себя с ними, проверить свои силы, понять, чего ты стоишь на данный момент.— Судя по тому, что они идут на первом месте, да. Но не скажу, что немцы намного нас превзошли. У нас были шансы, но в этот день мы не показали свою лучшую игру.— Трудно сказать. Мы изучаем соперников, под каждого тренерский штаб ставит перед нами определенные задачи. Если проиграли, значит, со своими задачами не справились. Что касается нашего чемпионата, при всем к нему уважении, в России нет ни одной команды уровня "Лейпцига".— Топ-клубы зарабатывают этот статус своей игрой на протяжении долгого времени, завоеванием титулов. В Лиге чемпионов они добираются до полуфиналов и финалов. "Лейпциг" пока на пути к этому. Хорошая молодая команда, но истории больших побед у нее пока нет. Если вы зададите мне этот вопрос лет через 15–20, может, к тому времени они и вправду будут в топе.— Из таких мелких деталей футбол и состоит. Без везения в нем, как в любом другом виде спорта, тоже никуда, однако везение, фарт нужно заслужить. В этих матчах удача была на стороне немцев, но, если брать в целом, они играли лучше нас. Мы уступили по делу.Если ты проигрываешь, поражение нужно признать и сделать из него правильные выводы. Тем более что турнирная ситуация мало чем изменилась: мы всё так же претендуем на выход из группы. По-прежнему всё в наших руках. Выиграй два матча — и задача решена. Как они сложатся, предсказать невозможно, игра рассудит. Чего мы заслуживаем, то и получим. Если мы достойны играть в плей-офф, значит, из группы выйдем.