» » Шатов: в России нет ни одной команды уровня "Лейпцига"

Шатов: в России нет ни одной команды уровня "Лейпцига"

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов поделился мнением о немецкой команде "РБ Лейпциг", которой сине-бело-голубые проиграли в обоих матчах группового этапа Лиги чемпионов — 1:2 в гостях и 0:2 на своем поле.
Фото: ФК "Зенит"
— Возвращения Лиги чемпионов в Петербург мы ждали довольно долго, и вот она пришла. Каковы впечатления? Может, что-то удивило?

— Я уже играл в этом турнире, мы выходили из группы в 1/8 финала. Так что ничего удивительного. Мы знали, что будут серьезные соперники — победители и призеры национальных чемпионатов. Интересно сравнить себя с ними, проверить свои силы, понять, чего ты стоишь на данный момент.

— "Лейпциг" действительно оказался самым серьезным соперником в группе?

— Судя по тому, что они идут на первом месте, да. Но не скажу, что немцы намного нас превзошли. У нас были шансы, но в этот день мы не показали свою лучшую игру.

— По поводу матча с "Лейпцигом" в Петербурге распространенное мнение, что "Зенит" играл в непривычный для себя футбол. В чемпионате России мы много атакуем, а здесь основной акцент сделали на оборону. Отсюда проблемы. Согласны?

— Трудно сказать. Мы изучаем соперников, под каждого тренерский штаб ставит перед нами определенные задачи. Если проиграли, значит, со своими задачами не справились. Что касается нашего чемпионата, при всем к нему уважении, в России нет ни одной команды уровня "Лейпцига".

— Можно ли назвать "Лейпциг" топ-клубом?

— Топ-клубы зарабатывают этот статус своей игрой на протяжении долгого времени, завоеванием титулов. В Лиге чемпионов они добираются до полуфиналов и финалов. "Лейпциг" пока на пути к этому. Хорошая молодая команда, но истории больших побед у нее пока нет. Если вы зададите мне этот вопрос лет через 15–20, может, к тому времени они и вправду будут в топе.

— Судьбу обоих матчей с "Лейпцигом" решили нюансы. В Германии решающий мяч был забит каким-то сумасшедшим ударом, в Петербурге мы пропустили в компенсированное время первого тайма, когда все уже ждали свистка на перерыв.

— Из таких мелких деталей футбол и состоит. Без везения в нем, как в любом другом виде спорта, тоже никуда, однако везение, фарт нужно заслужить. В этих матчах удача была на стороне немцев, но, если брать в целом, они играли лучше нас. Мы уступили по делу.

Если ты проигрываешь, поражение нужно признать и сделать из него правильные выводы. Тем более что турнирная ситуация мало чем изменилась: мы всё так же претендуем на выход из группы. По-прежнему всё в наших руках. Выиграй два матча — и задача решена. Как они сложатся, предсказать невозможно, игра рассудит. Чего мы заслуживаем, то и получим. Если мы достойны играть в плей-офф, значит, из группы выйдем.

ФК "Зенит"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Шатов Зенит Лейпциг
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(4)

Последние новости

Депай и Ауар не помогут "Лиону" в матче с "Зенитом"
Широков: Дзюбу первый раз оскорбляют, что ли? До этого не было резонанса, а тут проснулись 1
Бывший украинский легионер "Витесса" заступился за Слуцкого
Президент "Брешии": Балотелли - черный, но он работает, чтобы обелить свое имя
Тренер "Байера": "Локомотив" - качественная команда, она провела сильные матчи против "Ювентуса"
Бос: Миранчук - сильный игрок, но не мне давать советы "Ювентусу" по трансферной политике
Игнатьев: Роналду закрыли, но за другими футболистами "Ювентуса" не успели
Джонатан Та: "Байер" будет больше двигаться, так что не замерзнем в Москве 1
Игуаин: у меня нет необходимости красть место Роналду
Федун - о кубковой игре с ЦСКА: зачем "Лужники"? Организуем прекрасный матч на своей арене 6
Шатов: в России нет ни одной команды уровня "Лейпцига" 22
Винисиус пропустит матч "Реала" и "ПСЖ" в Лиге чемпионов
Невилл раскритиковал форвардов "МЮ"
Дибала - о Роналду и Месси: за пределами поля они оба очень скромные
Ан. Миранчук: до Семина все тренеры в какой-то мере боялись сделать шаг - выпустить меня на поле 1
Агуэро пропустит манчестерское дерби из-за травмы
Колосков: я бы арестовал болельщиков, оскорблявших Дзюбу 30
"Наполи" огласил заявку на матч с "Ливерпулем"
Моуринью: Ибрагимовичу нет смысла переходить в "Тоттенхэм", где есть топ-форвард Кейн
На матч ЦСКА - "Лудогорец" реализовано около 10 тысяч билетов
Команда-парадокс. Сборная неудачников 17 тура 4
"Локомотив": пиво на стадионах повысит комфорт зрителей и улучшит качество общественного питания 11
Менье сообщил о трудностях в переговорах с "ПСЖ" о новом контракте
ЦСКА не смог договориться об аренде Бакамбу 13
Квальярелла провел 450 матчей в Серии А и вошел в историю лиги
Кейн провел личную встречу с Почеттино после его увольнения
Мбаппе назвал своего фаворита в борьбе за "Золотой мяч"
Де Лаурентис оштрафует игроков "Наполи" на 2,5 млн евро
Погба отказывается играть в "Манчестер Юнайтед" 3
Ракетчик Влашич, крутой Крал, снова Крыховяк. Сборная лучших игроков 17-го тура 4
Все новости