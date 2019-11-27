Полузащитник мадридского "Реала" Эден Азар получил травму в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "ПСЖ".
Встреча прошла в Мадриде и закончилась со счетом 2:2, хотя к 79-й минуте сливочные вели — 2:0. Азар вышел в стартовом составе, но на 69-й минуте был вынужден уступить место Гарету Бэйлу.
Официальной информации о характере травмы Эдена пока нет, ему предстоит пройти медобследование. По информации журналиста El Chiringuito Хосе Луиса Санчеса, предварительный осмотр в раздевалке свидетельствует о рецидиве травмы лодыжки. Азару может потребоваться операция.
"ПСЖ" и "Реал" гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов от группы А.
Sport24
Азар получил травму в матче с "ПСЖ". Есть подозрение на рецидив
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