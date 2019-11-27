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Верратти: думаете, это возможно — приехать в Мадрид и не испытать проблем?

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти подвел итоги матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Реалом" (2:2). Парижане уступали к 79-й минуте со счетом 0:2, но вырвали ничью.

"В первом тайме мы не показали свою игру, было много проблем. Во втором тайме действовали уже более смело. Пусть даже не использовали массу моментов, мы все равно играли так, как и должны были.

Думаете, это возможно — приехать в Мадрид и не испытать проблем на футбольном поле? Мало кому удается здесь победить. Мы рады, что у нас в послужном списке уже четыре победы и одна ничья на этом стадионе. Полагаю, мы на верном пути", — цитирует Верратти пресс-служба УЕФА.


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Теги: Верратти ПСЖ Реал Лига чемпионов
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