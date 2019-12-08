Бывший полузащитник "Зенита" Данни считает, что в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Бенфикой" сине-бело-голубые должны играть на победу.
— В какой форме "Бенфика"?
— Она явно на ходу! Показывает хороший футбол, много забивает — 8 голов только в двух последних матчах с "Маритиму" (4:1) и "Боавиштой" (4:0). Что придает команде еще больше уверенности в своих силах.
— Кто из игроков "Бенфики" представляет для "Зенита" наибольшую опасность?
— У "Бенфики" есть удивительные игроки, способные перевернуть ситуацию на поле. Но в данный момент я бы отметил Винисиуса. Из 8 последних голов команды пять забил именно он! Этот бразильский парень, которому 24 года, сейчас действительно хорош и уверен в себе.
— Оцените шансы "Зенита".
— Стартовая позиция для продолжения пути в Лиге чемпионов у «Зенита» лучше. Но в Лиссабоне ему надо играть только на победу! Даже о ничьей думать нельзя. Иначе «Бенфика» на своем поле этим тут же может воспользоваться. Дома она играет очень хорошо, создает моменты и забивает практически в каждом матче.
"Матч ТВ"
Данни назвал самого опасного для "Зенита" игрока "Бенфики"
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