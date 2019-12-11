"Аталанта" благодаря победе над "Шахтером" вышла в плей-офф ЛЧ

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Аталанта" одержала победу над "Шахтером" (3:0) и вышла в плей-офф турнира.



6 тур



Голы: Кастань, 66, Пашалич, 80.



"Шахтёр": Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Алан Патрик, Степаненко, Тайсон, Коваленко (Соломон, 71), Тете (Марлос, 59), Мораес.



"Аталанта": Голлини, Паломино, Масьелло (Малиновский, 60), Джимшити, Госенс, Кастань, де Роон, Фройлер, Гомес (Хатебур, 90), Пашалич, Муриэль (Ибаньес, 71).



Предупреждения: Муриэль, 23, Алан Патрик, 50, Додо, 63, Фройлер, 74, Хатебур, 90+1.

Удаление: Додо, 77.