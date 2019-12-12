Буффон: я должен принимать критику, если хочу продолжать играть в футбол

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон поделился впечатлениями от матча Лиги чемпионов с "Байером" (2:0). 41-летний вратарь вышел в стартовом составе "старой синьоры", стал вторым самым возрастным игроком в истории Лиги чемпионов и обошел Ван дер Сара по сухим матчам в турнире."Гимн Лиги чемпионов всегда приятно слышать, особенно с учетом того, что моя последняя игра за "Юве" вызывает не самые хорошие воспоминания.Я чувствую себя отлично физически и психологически, но должен принимать критику, если хочу продолжать играть в футбол. Ошибки всегда помогали мне развиваться, но чем дольше я продолжаю, тем больше риск быть раскритикованным. Единственное, чего я хочу, это качественно проводить матчи, и надеюсь проявлять свои лучшие качества", — приводит слова Буффона football-italia.