Впервые в истории ЛЧ в плей-офф играют лишь команды топ-5 чемпионатов

В Лиге чемпионов прошли первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов - розыгрыш, который уже запомнится географией участников.

Источник: Reuters

Как сообщает telegram-канал "Футбольная картография" впервые за всё время проведения турнира (с 1992 года), участниками плей-офф стали представители лишь топ-5 лиг мира (Англия, Испания, Франция, Германия, Италия).



Англию представляют "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" и "Челси".



Цвета Испании защищают "Барселона", "Реал Мадрид", "Атлетико Мадрид" и "Валенсия".



За Германию бьются "РБ Лейпциг", "Боруссия Дортмунд" и "Бавария".



Из Франции выступают "Лион", "ПСЖ"



Италия представлена "Ювентусом", "Аталантой" и "Наполи".