"Наполи" - "Барселона": Месси сыграет с первых минут

Стали известны стартовые составы "Наполи" и "Барселоны" на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.



"Наполи": Оспина, Демме, Мариу Руй, Кальехон, Мертенс, Руис, Максимович, Зелиньски, Ди Лоренцо, Инсинье, Манолас.



Запасные: Мерет, Аллан, Эльмас, Луперто, Политано, Хюсай, Милик.



"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Ракитич, Бускетс, Месси, Гризманн, Де Йонг, Видаль, Юмтити, Фирпо.



Запасные: Нето, Артуро, Лангле, Пуч, Фати, Араухо, Акиеме.