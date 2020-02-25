"Это еще не конец". Гаттузо - о матче с "Барселоной"

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо прокомментировал ничью с "Барселоной" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Фото: flipboard.com
Напомним, встреча завершилась со счетом 1:1. Ответный матч пройдет в Барселоне 18 марта.

"Я разочарован. Соперник воспользовался единственной нашей ошибкой. Нам было тяжело, но мы могли добиться большего.

Мечтаем не прижиматься к своим воротам в ответном матче. Это еще не конец! Будет сложно, но мы поедем туда и попытаемся пройти дальше", - цитирует Гаттузо официальный сайт УЕФА.


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Теги: Гаттузо Наполи Барселона
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