"Это еще не конец". Гаттузо - о матче с "Барселоной"

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо прокомментировал ничью с "Барселоной" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.



Фото: flipboard.com

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:1. Ответный матч пройдет в Барселоне 18 марта.



"Я разочарован. Соперник воспользовался единственной нашей ошибкой. Нам было тяжело, но мы могли добиться большего.



Мечтаем не прижиматься к своим воротам в ответном матче. Это еще не конец! Будет сложно, но мы поедем туда и попытаемся пройти дальше", - цитирует Гаттузо официальный сайт УЕФА.