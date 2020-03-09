Матч "Барселона" - "Наполи" может пройти без зрителей из-за коронавируса

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" - "Наполи" может пройти без зрителей.

Источник: Reuters

Об это сообщает Football Italia со ссылкой на центральное правительство провинции Барселона.



Министр Здравоохранения Испании несколько дней назад заявил, что угроз для проведения матча нет, поэтому игра может состояться при болельщиках.



Однако Генералитет Каталонии подал заявление, чтобы матч на "Камп Ноу" состоялся без зрителей.



Первая игра в Неаполе закончилась вничью (1:1). Ответный матч пройдет 18 марта в 23:00 мск.