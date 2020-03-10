Стали известны стартовые составы "Лейпцига" и "Тоттенхэма" на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
"РБ Лейпциг": Гулач, Анхелиньо, Упамекано, Забитцер, Вернер, Клостерманн, Нкунку, Шик, Мюкиле, Хальстенберг, Лаймер.
"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Танганга, Орье, Уинкс, Ламела, Дайер, Ле Чельсо, Сессеньон, Алли, Моура.
"РБ Лейпциг" и "Тоттенхэм" назвали стартовые составы
Стали известны стартовые составы "Лейпцига" и "Тоттенхэма" на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
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