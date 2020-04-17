Стало известно, когда УЕФА планирует начать групповой этап Лиги чемпионов 2020/2021

По сравнению с минувшим годом разница составит более месяца.

Фото: UEFA

Sport.es сообщает, в УЕФА определились с датой старта основного этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



По информации источника, матчи первого тура состоятся 20 октября, во вторник.



Отметим, что групповой этап текущего сезона Лиги чемпионов стартовал 17 сентября.



Отборочный этап планируется начать в конца июля-начале августа.



Напомним, что из-за коронавируса были приостановлены почти все европейские лиги, а также еврокубковые соревнования. Количество подтверждённых заражений в мире превысило число в два миллиона.