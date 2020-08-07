Дубля Криштиану Роналду оказалось недостаточно. «Ювентус» провалился в Лиге чемпионов

«Ювентус» бесславно завершил выступление в Лиге чемпионов, проиграв по сумме двух матчей скромному «Лиону».
Ещё до начала пандемии у «Юве» начались первые проблемы. Периодически туринцы проводили весьма невзрачные матчи. В Турине к такому в последние годы не привыкли: «Юве» традиционно досрочно лишал соперников в Италии шансов на «Скудетто», а в Лиге чемпионов добирался до последних стадий.

В нынешнем сезоне всё пошло не так. И теперь можно согласиться с тем, что «Ювентус» сезон провалил. Туринский суперклуб рассчитывал на требл, но завершил сезон с одним Скудетто. И то в Серии А пришлось изрядно повозиться. Помогли проблемы конкурентов, которые после рестарта сезона выглядели совсем неважно. Стоило только туринцам гарантировать себе чемпионский титул, как они сами начали регулярно оступаться. В итоге они обошли «Интер» всего на одно очко, хоть и гарантировали себе Скудетто за несколько туров до финиша.



Впрочем, главная битва «Ювентус» ждала в Лиге чемпионов. «Старая синьора» в своё время рассталась с Массимилиано Аллегри и сделала выбор в пользу Маурицио Сарри, чтобы, наконец, добиться главной цели — выиграть Лигу чемпионов. Пока приходится признать, что чем дальше, тем дела у «Ювентуса» становятся хуже и хуже. Если при Аллегри туринцы проигрывали в финале турнира, то теперь они вылетают всё раньше и раньше. Поражение в 1/8 финала — апогей этого падения.

Один в поле не воин

«Лион» во Франции больше всех пострадал от досрочного завершения сезона. На момент остановки лионцы были за пределами еврокубковой зоны. В итоге «Лион» лишился путевки даже в Лигу Европы. Президент команды Жан-Мишель Олас не скрывал негодования и даже угрожал судом.

Пока «Ювентус» бился за Скудетто и получал регулярную игровую практику, «Лион» просто ждал. И после столь долгого простоя французский клуб выглядел просто здорово.

В первом матче французы получили хороший задел, не позволив сопернику забить в гостях. Но минимальное преимущество ещё нужно было отстоять. В Турин «Лион» приехал не для того, чтобы парковать автобус. Скорее, напротив, гости активно шли вперёд, чем, как показалось, немного удивили противника.

Французы здорово огрызались, а на 10-й минуте получили свой шанс. Ауар ворвался в штрафную, где его сбил Бентанкур. Пенальти получился сомнительным: как показалось, уругваец сперва сыграл в мяч. Но после просмотра видеоповтора судья остался при своём решении. Удар с точки точно исполнил Мемфис Депай. К слову, капитан «Лиона», не будь пандемии, в этом матче бы не сыграл. После травмы крестообразных связок Депай должен был пропустить финиш клубного сезона и чемпионат Европы. Что ж, по крайней мере, хоть кому-то пандемия принесла пользу.



Депай отличился во всех шести матчах Лиги чемпионов, в которых принял участие в нынешнем сезоне


Пропустив дома, «Ювентус» оказался в крайне тяжёлой ситуации. Теперь туринцам надо было забивать уже три. Только вот перестройка на более атакующую модель не получалась. «Ювентус» лишь преуспел в зарабатывании стандартов, которые у команды не слишком шли. Помог «Юве» случай: в концовке тайма мяч угодил Депаю в руку в штрафной «Лиона». Подарком воспользовался Криштиану Роналду, реализовавший пенальти.

Через 15 минут после возобновления матча Криштиану оформил дубль, пробил с левой в самую девятку. Роналду вновь подтвердил, что Лига чемпионов — его турнир. Жаль, что одноклубники Криштиану не подхватили эту эстафету.

К слову, Роналду впервые за 10 лет не сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов. 10 лет назад в четвертьфинал его также не пустил "Лион".

Сарри – на выход?

У «Ювентуса» было полчаса на то, чтобы забить третий мяч и выйти в четвертьфинал. Но вместо того, чтобы заставить соперника судорожно обороняться, «Ювентус» действовал слишком шаблонно. Где-то команде Сарри не хватило креатива и задора. Где-то повезло «Лиону», который в своей штрафной уже больше не ошибался. Но главное, что «Ювентус» так и не поставил нерешаемых задач перед соперником. В штрафной «Лиона» даже не возникал пожар. Сарри нужно было рисковать. На 70-й минуте он бросил в бой Пауло Дибалу, ещё не полностью восстановившегося от травмы. Но решение оказалось ошибочным. Менее чем через 15 минут аргентинец попросил обратную замену из-за болей.

Дубля Криштиану Роналду оказалось недостаточно. «Ювентус» провалился в Лиге чемпионов


В концовке у «Ювентуса» не получился даже настоящий штурм. Да, Сарри то и дело выговаривал игрокам «Лиона» и их наставнику Руди Гарсии, обвиняя соперника в неэтичной игре. Итальянский специалист был недоволен, что лионцы уж слишком активно тянули время. А камера даже выхватила, как Сарри кричал слово Shame (позор – с англ.). Но, на самом деле, винить «Лион» здесь не в чем. За два матча с «Лионом» «Ювентус» забил всего два мяча, и то один из них — с пенальти.

Криштиану Роналду сделал своё дело, оформил дубль, но с такой игрой этого недостаточно. И не стоит удивляться, если в итоге Сарри укажут на дверь. Таких ошибок в «Ювентусе» терпеть никто не будет.


Лига чемпионов. 1/8 финала

Матч 1 - 0:1

"Ювентус" - "Лион" 2:1

Голы: Депай, 12 (пен.), Роналду, 43 (пен.), 60

Ювентус: Щенсны, Сандро, Бонуччи, Лигт, Куадрадо (Данило, 70), Рабьо, Пьянич (Рэмси, 60), Бентанкур, Бернардески (Дибала, 71 (Оливьери, 84)), Роналду, Игуаин

Лион: Лопеш, Денайер (Андерсен, 61), Дюбуа, Марсал, Марсело, Ауар, Гимарайнс, Какере, Корне, Экамби (Рен-Аделед, 67), Депай (Дембеле, 67)

Предупреждения: Депай, 19, Куадрадо, 32, Дюбуа, 38, Депай, 42, Бентанкур, 44, Лопеш, 76, Корне, 79

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Теги: Ювентус Лион Криштиану Роналду
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