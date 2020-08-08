Месси установил новый рекорд Лиги чемпионов в матче с "Наполи"

Форвард и капитан "Барселоны" Лионель Месси стал автором одного из мячей в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Наполи".



Фото: AS Diario