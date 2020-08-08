Этот гол позволил Месси установить новый рекорд Лиги чемпионов. Аргентинец забил в ворота 35-го клуба в этом турнире. Такого разнообразия в коллекции голов нет больше ни у кого.
Ближайшим преследователем Месси в этом рейтинге является форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду. Он забивал 33 клубам.
В середине второго тайма "Барселона" ведёт в матче с "Наполи" со счётом 3:1. Первая встреча команд завершилась ничьей 1:1.
Месси установил новый рекорд Лиги чемпионов в матче с "Наполи"
Форвард и капитан "Барселоны" Лионель Месси стал автором одного из мячей в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Наполи".
Фото: AS Diario
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