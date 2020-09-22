ПАОК перед матчем с "Краснодаром" объявил о переходе нападающего Чолака

Welcome Antonio... #ColakIsHere #PAOK #RiseUp #transfers #welcome pic.twitter.com/14uQjGIPzv— PAOK FC (@PAOK_FC) September 22, 2020
Сообщается, что соглашение с форвардом рассчитано на 4 года. 27-летний футболист будет выступать в греческом клубе под 25-м номером.
В минувшем сезоне чемпионата Хорватии Чолак провел 32 матча, в которых забил 20 голов.
Напомним, что сегодня, 22 сентября, ПАОК встретится с "Краснодаром" в рамках квалификации Лиги чемпионов. Первый матч между командами начнется в 22:00 по Москве на стадионе "Краснодар".
Источник: пресс-служба ПАОКа