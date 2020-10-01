— Если честно, из второй корзины мечтал сыграть с разобранной "Барселоной", если так можно пошутить. Тем более у нас Барриос имеет опыт закрытия Месси на ноль за национальную сборную. Он был готов, но не досталось, повезло "Барселоне", — рассказал Медведев в интервью в интервью "СЭ".
Касаемо своей группы, то Медведев отметил, что от "Боруссии" они уже успели пострадать, вылетев от немецкого клуба в 1/8 финала Лиги чемпионов. С "Лацио", функционер заметил, что футболисты "Зенита" не играли, а по "Брюгге" он напомнил посмотреть всем, что их себя представляет сборная Бельгии.
Медведев: из второй корзины мечтал сыграть с разобранной "Барселоной". Барриос не дал забить Месси за сборную
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, с кем хотел бы увидеть команду в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
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