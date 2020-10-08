Отметим, что в список включен новичок железнодорожников Зе Луиш.
Вратари: Гильерме, Савин, Коченков.
Защитники: Живоглядов, Лысцов, Чорлука, Игнатьев, Мурило, Рыбусь, Райкович, Сильянов.
Полузащитники: Крыховяк, Миранчук, Жемалетдинов, Тугарев, Иосифов, Куликов, Мухин, Рыбчинский.
Нападающие: Смолов, Джорджевич, Эдер, Камано, Зе Луиш, Лисакович.
В групповом этапе Лиги чемпионов "Локомотив" сыграет с "Баварией", "Атлетико" и "Зальцбургом".
Зе Луиш внесен в заявку "Локомотива" на Лигу чемпионов
Объявлена заявка "Локомотива" на Лигу чемпионов-2020/21.
Фото: ФК "Локомотив"
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