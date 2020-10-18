Симон Миньоле, Одилон Косуну и Майкл Крменчика, которые заразились коронавирусом, остались вне заявки.
Напомним, что встреча "Зенита" и "Брюгге" состоится во вторник, 20 октября, на "Газпром Арене". Начало матча - в 19:55 по Москве.
Помимо "Зенита" и "Брюгге" в группе F Лиги чемпионов также находятся дортмундская "Боруссия" и итальянский "Лацио".
Источник: Официальный сайт ФК "Брюгге"
"Брюгге" опубликовал заявку на матч с "Зенитом" в Лиге чемпионов
"Брюгге" объявил имена игроков, которые отправятся в Санкт-Петербург на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Зенитом".
Фото: ФК "Брюгге"
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