"Брюгге" опубликовал заявку на матч с "Зенитом" в Лиге чемпионов

"Брюгге" объявил имена игроков, которые отправятся в Санкт-Петербург на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Зенитом".
Фото: ФК "Брюгге"
Симон Миньоле, Одилон Косуну и Майкл Крменчика, которые заразились коронавирусом, остались вне заявки.

Напомним, что встреча "Зенита" и "Брюгге" состоится во вторник, 20 октября, на "Газпром Арене". Начало матча - в 19:55 по Москве.

Помимо "Зенита" и "Брюгге" в группе F Лиги чемпионов также находятся дортмундская "Боруссия" и итальянский "Лацио".

Источник: Официальный сайт ФК "Брюгге"

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Теги: Брюгге Зенит
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