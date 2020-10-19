Радченко: "Зенит" способен взять 6 очков в матчах с "Брюгге"

Тренер академии "Зенита" Дмитрий Радченко рассказал, чего ожидает от матча петербургского клуба с "Брюгге" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
"Зенит" будет играть на победу, потому что "Брюгге" — это тот соперник, в матчах с которым наша команда способна взять шесть очков. Думаю, "Зенит" выйдет на поле в том же составе, что играл последнее время. Это стало понятно по последнему матчу, по заменам, по тому факту, что некоторым футболистам дали отдохнуть после сборной. Наверняка в основе выйдут Дзюба, Жирков и Оздоев", — приводит слова Радченко "Известия".

Напомним, что Радченко выступал за "Зенит" с 1988 по 1990 год. В составе сине-бело-голубых нападающий провел 60 матчей в чемпионате СССР и забил 15 голов.

Сегодня, 20 октября, "Зенит" проведет матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Брюгге". Начало встречи - в 19:55 по Москве на стадионе "Газпром Арена". Также в группе F ЛЧ с петербургским клубом находятся дортмундская "Боруссия" и римский "Лацио".

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Теги: Зенит Брюгге Радченко
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