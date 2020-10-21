- Как мне Барриос? В РПЛ он выделяется. А в Лиге чемпионов мы увидели, что не так уж и хорош. Передерживает иногда мяч. Проблемы серьезные. Кузяев с "Сочи" смотрелся здорово. Но когда его прессинговали игроки "Брюгге", почему-то терялся, моментально пропадал, - цитирует Орлова "Спорт-Экспресс".
Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов окончился для "Зенита" поражением 1:2 от бельгийского "Брюгге". На 63 минуте матча первый гол в ворота петербургского клуба забил форвард гостей Эммануэль Деннис. На 74 минуте Деян Ловрен дальним ударом с помощью рикошета от штанги и рук вратаря сравнял счет - мяч был записан как автогол. В добавленное время де Кетеларе принес победу "Брюгге". Далер Кузяев вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 72 минуте, Вильмар Барриос отыграл за "Зенит" полный матч.
Орлов: Барриос выделяется в РПЛ, а в Лиге чемпионов не так уж хорош
Известный комментатор Геннадий Орлов по итогам матча первого тура Лиги чемпионов "Зенит" - "Брюгге" (1:2) раскритиковал действия игроков опорной зоны сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"
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