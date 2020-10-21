Накануне питерский клуб неожиданно уступил "Брюгге" в первом туре со счётом 1:2.
В прошлом сезоне чемпионы России не смогли выйти в плей-офф турнира, заняв последнее место в своей группе.
"Вчера в матче с "Зенитом" произошло всё самое страшное, что могло. Сложилось всё так, как не хотелось больше всего. Не могу сказать, что они опозорились, никогда этого не скажу, потому что в спорте бывает всякое, но популярности от таких поражений точно не прибавится", — цитирует Валуева Sport24.
Валуев отказался назвать поражение "Зенита" позором
Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев, являющийся ныне депутатом Госдумы РФ, высказался о поражении "Зенита" на старте Лиги чемпионов.
Фото: РИА "Новости"
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