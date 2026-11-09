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Батчи пожаловался на двойные стандарты судей в РПЛ

Жоау Батчи после победы "Краснодара" над ЦСКА (4:2) вновь поднял тему судейства в РПЛ, заявив о неодинаковых критериях при фиксации фолов и выдаче желтых карточек.
Фото: РИА Новости / Александр Вильф
После победы над ЦСКА (4:2) в 14-м туре РПЛ Батчи отметил, что даже при хорошем судействе конкретного матча общая проблема с критериями остается. По его словам, нападающий "Краснодара" Джон Кордоба регулярно сталкивается с нарушениями, которые не фиксируются, тогда как игроки южан получают предупреждения за менее очевидные фолы.

"Кордоба подвергается многим нарушениям, но в итоге эти фолы не фиксируются. Потом наши защитники делают то же самое, что и защитники соперника. В итоге против нас эти нарушения ставятся, какие-то минимальные фолы — наши игроки получают желтую карточку. За подобные нарушения соперник не получает этих карточек. Поэтому все равно есть разница в критериях", — сказал Батчи.

При этом футболист подчеркнул, что сейчас не хочет заострять внимание на работе арбитров и предпочитает говорить о победе команды. Успех в матче с ЦСКА позволил "Краснодару" прервать семиматчевую серию без побед в чемпионате.

Источник: "РБ Спорт"

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