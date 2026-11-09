Батчи пожаловался на двойные стандарты судей в РПЛ

"Кордоба подвергается многим нарушениям, но в итоге эти фолы не фиксируются. Потом наши защитники делают то же самое, что и защитники соперника. В итоге против нас эти нарушения ставятся, какие-то минимальные фолы — наши игроки получают желтую карточку. За подобные нарушения соперник не получает этих карточек. Поэтому все равно есть разница в критериях", — сказал Батчи.
При этом футболист подчеркнул, что сейчас не хочет заострять внимание на работе арбитров и предпочитает говорить о победе команды. Успех в матче с ЦСКА позволил "Краснодару" прервать семиматчевую серию без побед в чемпионате.
Источник: "РБ Спорт"