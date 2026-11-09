Батчи пожаловался на двойные стандарты судей в РПЛ

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"Кордоба подвергается многим нарушениям, но в итоге эти фолы не фиксируются. Потом наши защитники делают то же самое, что и защитники соперника. В итоге против нас эти нарушения ставятся, какие-то минимальные фолы — наши игроки получают желтую карточку. За подобные нарушения соперник не получает этих карточек. Поэтому все равно есть разница в критериях", — сказал Батчи.