Лангович раскрыл секрет успеха "Ростова" после ухода Альбы: с первого дня нашли общий язык

Защитник "Ростова" Андрей Лангович рассказал, как команда приняла новый тренерский штаб после ухода Джонатана Альбы, отметив особую атмосферу внутри коллектива и взаимопонимание с наставниками.

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"Мне кажется, прежде всего у нас в команде очень хорошая атмосфера. Она складывается и из-за результатов, и благодаря тренерскому штабу, который сейчас с нами. Этих людей не нужно было представлять — они все легенды нашего клуба. Мы с первого дня нашли общий язык. Результаты на поле просто всё это подкрепляют", — сказал Лангович в беседе с корреспондентом "Чемпионата" Эльвирой Багировой.