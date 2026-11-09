Лангович раскрыл секрет успеха "Ростова" после ухода Альбы: с первого дня нашли общий язык

"Мне кажется, прежде всего у нас в команде очень хорошая атмосфера. Она складывается и из-за результатов, и благодаря тренерскому штабу, который сейчас с нами. Этих людей не нужно было представлять — они все легенды нашего клуба. Мы с первого дня нашли общий язык. Результаты на поле просто всё это подкрепляют", — сказал Лангович в беседе с корреспондентом "Чемпионата" Эльвирой Багировой.
Таким образом, смена тренерского штаба не стала для ростовчан поводом для дополнительной адаптации: футболисты быстро приняли новых наставников, а позитивная атмосфера внутри команды уже отражается на игре.
Источник: "Чемпионат"