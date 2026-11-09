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Лангович раскрыл секрет успеха "Ростова" после ухода Альбы: с первого дня нашли общий язык

Защитник "Ростова" Андрей Лангович рассказал, как команда приняла новый тренерский штаб после ухода Джонатана Альбы, отметив особую атмосферу внутри коллектива и взаимопонимание с наставниками.
Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов
По словам футболиста, важную роль в нынешних результатах ростовчан играет не только работа тренеров, но и их тесная связь с клубом. После ухода испанского специалиста команду возглавил Дмитрий Кириченко, хорошо знакомый с "Ростовом" и его традициями.

"Мне кажется, прежде всего у нас в команде очень хорошая атмосфера. Она складывается и из-за результатов, и благодаря тренерскому штабу, который сейчас с нами. Этих людей не нужно было представлять — они все легенды нашего клуба. Мы с первого дня нашли общий язык. Результаты на поле просто всё это подкрепляют", — сказал Лангович в беседе с корреспондентом "Чемпионата" Эльвирой Багировой.

Таким образом, смена тренерского штаба не стала для ростовчан поводом для дополнительной адаптации: футболисты быстро приняли новых наставников, а позитивная атмосфера внутри команды уже отражается на игре.

Источник: "Чемпионат"

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