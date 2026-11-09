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Генич не верит, что Мусаева могут уволить из "Краснодара"

Константин Генич оценил перспективы Мурада Мусаева в "Краснодаре" и назвал единственный вариант ухода тренера.
Фото: ФК "Краснодар"
Футбольный комментатор Константин Генич считает, что Мурад Мусаев покинет "Краснодар" только по собственному желанию. По мнению журналиста, руководство клуба вряд ли решится на увольнение специалиста, даже если результаты команды вновь ухудшатся.

До победы над ЦСКА (4:2) в 14-м туре РПЛ "быки" не выигрывали в чемпионате на протяжении семи матчей подряд. На фоне неудачной серии появились разговоры о возможной смене тренера, в том числе после новостей о прекращении сотрудничества Андрея Сторожука с "Торпедо".

"Мусаев может уйти сам! Только сам! Его вряд ли могут убрать. Конечно, никаких предпосылок к уходу Мусаева не было. Он же после этого удачного матча сам сказал: "Когда я пойму, что всё, полная жопа, ничего не получается, то тогда да, будет смысл говорить об уходе", — заявил Генич в новом выпуске YouTube-канала "Коммент.Шоу".

Источник: "Коммент-Шоу"

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