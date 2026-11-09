Генич не верит, что Мусаева могут уволить из "Краснодара"

Константин Генич оценил перспективы Мурада Мусаева в "Краснодаре" и назвал единственный вариант ухода тренера.

Фото: ФК "Краснодар"

"Мусаев может уйти сам! Только сам! Его вряд ли могут убрать. Конечно, никаких предпосылок к уходу Мусаева не было. Он же после этого удачного матча сам сказал: "Когда я пойму, что всё, полная жопа, ничего не получается, то тогда да, будет смысл говорить об уходе", — заявил Генич в новом выпуске YouTube-канала "Коммент.Шоу".