Генич не верит, что Мусаева могут уволить из "Краснодара"

До победы над ЦСКА (4:2) в 14-м туре РПЛ "быки" не выигрывали в чемпионате на протяжении семи матчей подряд. На фоне неудачной серии появились разговоры о возможной смене тренера, в том числе после новостей о прекращении сотрудничества Андрея Сторожука с "Торпедо".
"Мусаев может уйти сам! Только сам! Его вряд ли могут убрать. Конечно, никаких предпосылок к уходу Мусаева не было. Он же после этого удачного матча сам сказал: "Когда я пойму, что всё, полная жопа, ничего не получается, то тогда да, будет смысл говорить об уходе", — заявил Генич в новом выпуске YouTube-канала "Коммент.Шоу".
Источник: "Коммент-Шоу"